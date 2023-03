Kalletal: Windmühle kriegt eine pinke Schleife

Gefeiert wird das 170-Jährige der Windmühle vor Ort am Samstag, 12. August. Die Feier beginnt um 14.30 Uhr. Zur Eröffnung haben sich der Verbandsvorsteher des Landesverbands Lippe, Jörg Düning-Gast, und Pastor Thorsten Rosenau angekündigt. Für den musikalischen Rahmen sorgen die Schwelentruper Musikfreunde, sie werden die Festgäste auch zum Dorfplatz geleiten, wo die eigentliche Geburtstagsparty stattfinden soll und kulinarische Köstlichkeiten rund um das Backhaus angeboten werden.

Mühlenfest mit Bullriding und Musik

Wer seine Stärke wie anno dazumal die Bauern und Müller unter Beweis stellen möchte, der wird wohl zum großen Hammer des Hau-den-Lukas greifen, oder, wer es wilder mag, einen Ritt auf der Bullriding-Anlage wagen können. Der Vorstand des Heimatvereins jedenfalls verspricht einige außergewöhnliche Highlights an diesem Tag, sehr zur Freude der Versammlung, die das mit großem Applaus honorierte.

Weiter standen der Rückblick auf 2022 in Wort und Bild auf dem Programm, die Wahl von Basti Rabe und Henry Krutz zu Sprechern der „[email protected]“, der mustergültige Kassenbericht von Kassierer Dirk Batzer und auch Sabine Mirbachs Erläuterungen zu ihrer langjährigen Aufklärungskampagne über Brustkrebs und die so dringend notwendige Vorsorge. Aus diesem Anlass wird im Jahresverlauf pink gestrickt, um im Oktober Bäume in dieser Signalfarbe umhüllen zu können. Den Anfang machen die Bavenhauser zur Eröffnung ihres Festes bereits im August: Dann bekommt die Windmühle zum Geburtstag eine große Schleife – natürlich in Pink.