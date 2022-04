Kalletal zündet durch: Osterfeuer sind zurück

Kalletal

Darauf haben viele Menschen schon lange gewartet und jetzt ist es amtlich: Im Kalletal brennen in diesem Jahr zahlreiche Osterfeuer. Insgesamt hat die Gemeinde 21 Osterfeuer genehmigt, die zum Teil von der Feuerwehr, zum Teil von Vereinen und Nachbarschaften organisiert werden. Unter anderem ist die Solawi in Langenholzhausen unter den Veranstaltern ebenso wie der Westfälische Motoryachtclub in Erder.

Von Reiner Toppmöller und Heike Pabst