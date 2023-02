Kalletaler „Reiseschätze“ wecken Fernweh

Die Reisevortragsreihe „Kalletaler Reiseschätze“ steht kurz vor ihrer Neuauflage: Zwischen März und November stehen sechs Veranstaltungen auf dem Programm. In diesem Jahr sind wieder Fotografen und Autoren in Kalletal zu Gast, die von beeindruckenden Naturräumen, spannenden Begegnungen und ihren Projekten rund um den Globus berichten.

Den Auftakt zu den Kalletaler Reiseschätzen am 18. März macht Waldwanderer Gerald Klamer: Der ehemalige Forstbeamte wanderte 6.000 Kilometer quer durch Deutschlands Wälder und lebte neun Monate im Wald, um herauszufinden, wie es wirklich um unsere Wälder steht. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr im Bürgerhaus in Hohenhausen statt.

Der Herforder Fotojournalist und Autor Jürgen Escher ist im Mai mit eindrücklichen Bildern und Geschichten rund um den Erdball in Kalletal zu Gast: Seit vier Jahrzehnten begleitet er den gemeinnützigen Verein „Cap Anamur/Deutsche Not-Ärzte“ und zeigt ab 10. Mai in einer Ausstellung im Rathaus und am 12. Mai im Rahmen seines Vortrags „Überleben - 40 Jahre Cap Anamur“ im neuen Kalletaler Bürgerbegegnungszentrum sensible Einblicke in die Nothilfearbeit weltweit.

Jürgen Escher gestaltet auch eine Ausstellung in Kalletal. Foto: Jürgen Escher

Nach den Sommerferien ist der mehrfach ausgezeichnete Reisefotograf Thorge Berger zu Gast und führt die Zuschauenden in seiner Multivisionsshow zur Wiege der Menschheit. In „Magisches Indien – fotojournalistische Schätze aus einem unglaublichen Land“ teilt er am 15. August, 19 Uhr, seine Erlebnisse von magischen Orten und Begegnungen.

Eine ganz besondere Benefizveranstaltung findet am 22. September in Kalletal statt: In der Live-Reportage „Karawane der Menschlichkeit“ geben die Reisefotografen Bruno Maul und Pascal Violo erstmals Einblicke in ihre ehrenamtliche Arbeit als Helfer, die sie mit Hilfsgütern und Clowns in die unterschiedlichen Flüchtlingscamps an den Rändern Europas führt. Der Eintritt ist an diesem Abend auf Spendenbasis für das Projekt und den Verein „Karawane der Menschlichkeit – Hilfe ohne Grenzen“ eingeplant.

Comedy mit „Reisegruppe Ehrenfeld“

Eine humorvolle und bildgewaltige Live-Reportage verspricht Natur- und Umweltfotograf Sven Meurs am 20. Oktober mit seinem Programm „Deutschlands letzte Wildnis – Die Rückkehr der Natur?“ Beginn ist auch hier um 19 Uhr.

Den Jahresabschluss bildet am 24. November das Kabarett-, Comedy- und Musikprogramm mit der Reisegruppe Ehrenfeld. Als Kabarett-Duo und Tourenradler bringen sie ihre Reise durch Südamerika unter dem Motto „Das Ziel ist auch nicht die Lösung – ein Paar packt aus!“ unterhaltsam auf die Bühne.

Gut getarnt auf der Jagd nach einem guten Foto: Sven Meurs. Foto: Sven Meurs

Für alle Veranstaltungen startet der Kartenvorverkauf am 1. März. Eintrittskarten sind im Vorverkauf für 13 Euro (Ausnahme am 18. März für 10 Euro) erhältlich: im Kalletaler Rathaus in Hohenhausen, der Pegasus Buchhandlung in Lemgo und bei der „Buch & Wein“-Buchhandlung Fahrenkamp in Rinteln. Tickets an der Abendkasse sind für 15 Euro (18. März: 12 Euro) erhältlich.