Karnevalsparty statt Prunksitzung

Die gute Nachricht: Der Karneval mit Kinderprunksitzung, Karnevalsparty und Straßenumzug ist zurück, die schlechte für alle Fans der Prunksitzung: Die Sitzung fällt weg. Der Ersatz, die Karnevalsparty in der kleinen Sporthalle in Hohenhausen, ist bereits ausverkauft.

Kalledonien stellt Programm für die neue Session vor – Festumzug am 20. Februar in Kalldorf

„Kalledonien, helau“ schallt es seit der Proklamation des Prinzenpaares Frank IV. und Prinzessin Annemarie I. (Heinickel) wieder durch Kalldorf. Drei Jahre nach dem letzten Festumzug wird es in diesem Jahr am 20. Februar wieder einen großen Festumzug durch das Dorf geben. Sitzungspräsident Frank Schwier stellte jetzt zusammen mit Frank Hünefeld und Maik Alsdorf das Programm für die 64. Session vor. Unter dem Motto: „ Zwei Jahre hatten wir nichts zu lachen, jetzt lassen wir es krachen“, starten die Kalldorfer Narren in die erste Saison nach Corona.