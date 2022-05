Knippbachweide: Kleinod im Kalletal

Eine knapp sieben Hektar große Fläche hat seit 30 Jahren keine Landmaschine mehr gesehen und auch keinen Dünger mehr bekommen. Gute Voraussetzungen also dafür, dass die Natur wieder zurückfindet.

Der frühere Landwirt hat die Knippbachweide zu einem Kleinod entwickelt und sie dabei vor allem sich selbst überlassen. Nach einer intensiven Bewirtschaftung in der Vergangenheit bedarf die Natur aber der Unterstützung, weiß Stock.

Deshalb helfen er und seine Mitjäger ihr auf die Sprünge, indem dort knapp 60 heimische Pflanzen angesiedelt werden. Und was es dort alles zu entdecken gibt: Wiesenglockenblumen, Dichter-Narzissen, Ackerwitwenblumen, Wiesenschaumkraut, aber auch Königskerzen, Luzerne, Vergissmeinnicht, Rotklee, Günsel, Gundermann und die hoch aufschießende Karde. Sicher identifiziert der gelernte Gärtner beim Rundgang jedes noch so unauffällige Pflänzchen.

Eike Stock und Andreas Hankemeier zeigen die Nisthilfen für Wildbienen. Foto: Kreisjägerschaft Lippe

Diese Nachpflanzungen haben es leicht, zumal sie eigentlich heimisch sind. Sie breiten sich nach und nach wieder aus, erobern angestammte Räume zurück und werden zum Ausgangspunkt und Träger einer wiedergewonnenen Biodiversität. Denn wo es eine Vielfalt an Pflanzen gibt, kann sich auch bald eine Vielfalt an Insekten und anderen Tieren einstellen – Eike Stock und seine Mitstreiter hoffen unter anderem auf Vögel, Reptilien wie Eidechsen, Blindschleichen und Salamander.

Kühe und Kälber als „Rasenmäher“

Gemäht wird die Knippbachweide seit Jahren nicht mehr. Sechs Kühe mit ihren Kälbern weiden das Gras über die Sommermonate und halten es sanft kurz.

Stocks Engagement ist ansteckend: Nicht nur im Gespräch ist der geradezu jugendliche Enthusiasmus spürbar, der den 73-Jährigen antreibt, sondern ihm gelingt es auch, Nichtjäger von seiner Idee des Naturschutzes und seinen zahlreichen konkreten Ideen zu überzeugen. Karl-Heinz Friedrichs aus Westorf beispielsweise hat ehrenamtlich aus Harthölzern wie Esche und Buche ein aufwendiges Bienenhotel hergestellt, das eine Vielzahl an Nistmöglichkeiten bietet.

Die Dichter-Narzisse blüht in Westorf. Foto: Kreisjägerschaft Lippe

Das ist das neueste Projekt: Nisthilfen für Wildbienen – nicht Honigbienen –, von denen es in Deutschland 550 Arten gibt. Auch hier zählt die Vielfalt. Eike Stock und sein Team haben in den vergangenen Monaten eine Vielzahl von Nistmöglichkeiten für die Hautflügler hergestellt und installiert. Von kleinen Ästen, die in Rahmen montiert sind, über das Bienenhotel, eine Lehmsandwand, angebohrte Stämme und Alt- und Totholz bis hin zu vier mal sechs Meter großen, mit Totholzstämmen gerahmten Sandflächen ist für jede der in den hiesigen Naturräumen verbreiteten 25 Arten etwas dabei.

Gruppen erleben das Projekt bei Exkursionen

Aktuell warten die Westorfer auf die ersten schwarz-gelben Mieter der „Ein-Zimmer-Wohnungen“, die als Solitärbienen kostenfrei einziehen dürfen.

Das Revier Westorf hat in den vergangenen Jahrzehnten an vielen Programmen zum Naturschutz teilgenommen (Ackerrandstreifen, Brachflächen), das „Westorfer Modell“ mit der Aussaat von etwa 100 Wildkräuter-Arten entwickelt. Aber mit dem Langzeit-Projekt Knippbachweide haben sich die Jäger selbst übertroffen, stellt die Kreisjägerschaft Lippe fest. „Wir haben hier eine Menge erreicht, es muss nur fortgesetzt werden“, so Eike Stock. Der Erfolg spricht sich rum, immer wieder melden sich Gruppen an, um bei Exkursionen von Westorf zu lernen. Wer mehr erfahren will, findet Kontakt unter: 0151/54807353.