Mit dem 40-Tonner in die Ukraine

Gerade einmal zwei Wochen ist es her, da haben Maximilian Guder und Ehefrau Alona aus Spenge beschlossen, sich aktiv für die Menschen in den umkämpften Gebieten der Ukraine einzusetzen und begonnen, Hilfsgüter und Spendengelder zu sammeln. Besondere Unterstützung erhielten sie aus Kalletal.

„Erst ganz klein, im Freundes- und Bekanntenkreis hat die Aktion angefangen“, erzählt Maximilian Guder. Schon da sei die Spendenbereitschaft sehr hoch gewesen. Es folgte ein Presseaufruf und die Resonanz war enorm: „Wir haben sehr schnell festgestellt, dass das weder mit einem Anhänger noch mit einem 7,5-Tonner zu bewältigen ist“, blickt Guder zurück.

Nach anfänglich kleineren Lieferungen, die an eine Koordinierungsstelle in Hannover gingen, hat die Familie gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfern am vergangenen Wochenende den ersten 40-Tonner mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderen wichtigen Hilfsgütern auf die Reise in die ukrainische Stadt Vinnytsya geschickt.

Alona Guder, gebürtig aus der Ukraine, und ihr Mann Maximilian wollen weiter Spenden sammeln. Foto: Daniela Dembert

Die mit der Familie Guder befreundeten Landwirte Dorothee und Martin Voß-Krüger aus Kalletal hatten ihre Unterstützung bei der Suche nach einem geeigneten Fahrzeug angeboten. Ein namhaftes Kfz-Unternehmen habe ursprünglich einen Wagen zur Verfügung stellen wollen. Er sei abgesprungen, als er von der Ukraine als Ziel der Fahrt erfuhr.

Kein Versicherungsschutz

Markus und Gerald Stratemeier, Inhaber der gleichnamigen Spedition in Kalletal, waren da weniger ängstlich, obwohl sie wussten, dass es in einem Kriegsgebiet keinerlei Versicherungsschutz gibt: „Augen zu und durch – wir sind voll auf Risiko gegangen“, sagte Markus Stratemeier dem WESTFALEN-BLATT. Zum Glück ist nichts passiert: Am Sonntagabend um 22 Uhr stand der Lkw wieder unversehrt auf dem Hof – noch mit der von der Spenger Firma ArtMedial zur Verfügung gestellten Beklebung, die die Mission des Fahrzeugs verrät.

Die Fahrtkosten – Sprit (27 Liter Diesel auf 100 Kilometer) und verschiedene Gebühren – übernahm das Kalletaler Landwirte-Ehepaar. Martin Voß-Krüger: „Ich weiß, dass alle Hilfsgüter bei den Menschen in der Region Kiew tatsächlich ankommen.“ Aus der ukrainischen Stadt Vinnytsya sollten die Spenden nämlich noch am Sonntag mit Unterstützung ukrainischer Landwirte sofort zur Weiterverteilung an Menschen im Großraum Kiew gebracht werden.

Die Hilfsbereitschaft für die Menschen in der Ukraine ist überwältigend. Mitten im Spenger Wohngebiet kamen diese Mengen an Hilfsgütern zusammen. Künftig kann Familie Guder auch einiges im Industriegebiet einlagern. Foto:

5000 Packungen Ibuprofen

Die erste Etappe bis nach Magdeburg ist Maximilian Guder selbst gefahren. Dort übernahmen ein polnischer und ein ukrainischer Fahrer die weitere Tour durch Polen bis vor die ukrainische Grenze, an der die Reise für den Ukrainer endete. „Der wäre nach seiner Einreise nicht wieder aus dem Land herausgelassen worden“, gibt Guder zu bedenken.

Unter den Hilfsgütern befanden 5000 Packungen Ibuprofen Schmerztabletten, viele KFZ-Verbandskästen und auch ein erster Stromgenerator für den Profibedarf, der in der Firma von Maximilians Vater Christian Guder unter anderem durch Spenden seiner Kunden angeschafft werden konnte. „Davon haben wir gleich vier weitere für unseren nächsten Transport bestellt“, sagt Maximilian Guder.

Sach- und Geldspenden – mittlerweile mehr als 10.000 Euro – seien sowohl von Firmen als auch von Privatleuten gekommen. Investiert wurde unter anderem in Funktionsunterwäsche, Funkgeräte, Powerbanks und Helme aus ausrangierten Militärbeständen. Auch Splitterschutzwesten sollen noch gekauft werden. „Ein Sanitäter im Kampfgebiet braucht schließlich auch Schutzkleidung“, argumentiert Guder.

Der nächste Transport

Sie seien sich des entgegen gebrachten Vertrauens der Spender voll bewusst, betont Maximilian Guder, der nicht nur von der Geberfreude, sondern auch der tatkräftigen Unterstützung tief beeindruckt ist. Weiterhin dringend gebraucht werden Konserven (kein Glas), Nudeln, Trockenobst und Energieriegel sowie schmerzstillende und fiebersenkende Mittel, Verbandszeug, Bandagen, Gehhilfen, Hygieneprodukte, Babynahrung und Windeln sowie Taschen- und Kopflampen, Batterien und Ferngläser.

Weil die Logistik allein in der heimischen Garage nicht mehr zu stemmen ist, haben die Guders jetzt auch Lagerplatz im Spenger Industriezentrum bekommen. Für das Ehepaar steht fest: „Wir müssen einfach weiter machen.“ Am kommenden Wochenende, so der Plan, soll der nächste 40-Tonner aufbrechen. Sachspenden, die am Wochenende mitgenommen werden sollen, müssen bis Donnerstag (18 Uhr) abgegeben werden bei Familie Guder im Spenger Pappelweg 1, Spenge, Geldspenden können über Paypal an max_1990@gmx.net gesendet werden.

