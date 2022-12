Premiere auf Engels Hof

Kalletal-Kalldorf

Wer sich nicht bewegt, der erreicht auch nichts. Nach diesem Motto, so könnte man meinen, hat das Team vom AWO-Kindergarten in Kalldorf es geschafft, zusammen mit der Vereinsgemeinschaft einen tollen Weihnachtsmarkt an das Dorfgemeinschaftshaus zu bringen.

Von Reiner Toppmöller