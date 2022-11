Rassegeflügelzuchtverein Hohenhausen stellt aus

Weniger Tiere, aber viele Besucher in Kalletal-Brosen

Kalletal

Die Corona-Pandemie und die Vogelgrippe setzten den Geflügelzüchtern in den vergangenen Jahren heftig zu. Ein Grund, so Ausstellungsleiter Dennis Bergmann, warum viele Züchter im Verband ihre Tiere nicht beringen ließen und auch zur Ausstellung in Brosen jetzt nicht erschienen sind.

Von Reiner Toppmöller