Mord an 75-Jähriger: War es der Axtmörder von Kalletal?

Polizisten vor dem Geschäft der getöteten Marianne C. in Obernkirchen

Das Opfer ist Marianne C., die in der Innenstadt von Obernkirchen ein kleines Schreibwarengeschäft betrieb - nach dem Tod ihres Mannes vor zwei Jahren alleine. Es soll ein Kunde gewesen sein, der die betagte Frau am Nachmittag in ihrem Laden fand. Zu diesem Zeitpunkt soll die schwerverletzte Frau nach unbestätigten Informationen noch gelebt haben, beim Eintreffen der Rettungskräfte aber nicht mehr.