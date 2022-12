Schüler der Jacobischule Kalletal üben das Bewerben

Mehr als ein halbes Jahr lang beschäftigten sich Schülerinnen und Schüler des mittlerweile zehnten Jahrgangs der Jacobischule im Rahmen des Projektes „Fit for job“ mit vielfältigen Aspekten des erfolgreichen Bewerbens. Jetzt konnten sie stolz ihre Zertifikate entgegen nehmen.

„Fit in Lippe - Fit for job“: f eierliche Verleihung der Zertifikate

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit Koordinatorin Dunja Raimann (links), Seminarleiter Tobias Forth (rechts) sowie den Sponsoren Carsten Espei (Agentur für Arbeit), Bernd Strate (Firma Brasseler) und Christoph Vieregge (Sparkasse Lemgo) (von rechts).

Beim Wahrnehmen der zusätzlichen Nachmittagstermine stand das praktische Handeln im Vordergrund: Welche Regeln einer guten Gesprächsführung gilt es zu beachten? Welche Umgangsformen sind im Berufsalltag unerlässlich? Was ziehe ich zum Vorstellungsgespräch an? Wie wirke ich auf andere Menschen? Und was ist beim Verfassen von Lebenslauf und Bewerbungsanschreiben wichtig?

Diese und noch etliche Fragestellungen mehr wurden in den Seminaren mit Tobias Forth vom „Büro für berufliche Strategien & Sprache“ erfolgreich bearbeitet.

Leider konnte das übliche Abschlussessen nicht wie gewohnt stattfinden. Projektkoordinatorin Dunja Raimann hatte aber eine Idee: Zu der feierlichen Zertifikatsverleihung lud sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Sponsoren in die schuleigene Mensa ein. Lehrerin Tetje Wartig hatte mit ihrem WP-Kurs 9 Hauswirtschaft ein umfangreiches Buffet gezaubert, das keinerlei Wünsche offen ließ.

Die ersten Verträge sind unterzeichnet

Christoph Vieregge als Vertreter der Sparkasse Lemgo, Bernd Strate von der Firma Brasseler und Carsten Espei von der Agentur für Arbeit zeigten sich beeindruckt. Leider mussten Vertreter der Stiftung für Lippe sowie vom Förderverein der Schule aus gesundheitlichen oder terminlichen Gründen passen.

„Es hat sich gelohnt“ – da waren sich die Beteiligten schnell einig, von denen erste schon mit einem unterzeichneten Ausbildungsvertrag glänzen konnten. Das erfolgreiche Projekt wird an der Jacobischule weiter fortgeführt.