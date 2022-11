Sie schreiben Vereinsgeschichte

Auf einem galoppierenden Pferd schaffen Voltigierer Kunststücke, die anderen nicht einmal auf dem Boden gelingen. Im Reitverein Kalletal wird diese Sportart auf hohem Niveau ausgeübt. Sich auf Bundesebene mit anderen Teams zu messen, ist aber auch dort nicht alltäglich und in der Geschichte des Vereins bis dato nicht vorgekommen.

Als Anfang September die Nominierung vom Pferdesportverband eintraf, ging für die Kalletalerinnen ein Traum in Erfüllung. Seit 2009 wird der Deutsche Voltigierpokal jährlich am letzten Oktoberwochenende ausgetragen. Etwa 30 Gruppen der zweithöchsten Leistungsklasse M vertreten ihren Landesverband und messen sich auf einer bundesweiten, viertägigen Veranstaltung. Ausrichter ist immer der Vorjahressieger.

Mit Bravour durch den „Vet-Check“

Für die Sportlerinnen aus dem Kalletal war das Wochenende also nicht nur mit Vorfreude, sondern mit jeder Menge Planung verbunden. Bereits drei Tage vorher ging es für Gruppenpferd Carressino und die Voltigiererinnen in das fast 700 Kilometer entfernte Schwaiganger, nahe der österreichischen Grenze.

Tags darauf folgte der Check durch den Tierarzt, den der erfahrene Holsteiner-Wallach mit Bravour meisterte, und so wurde die Freigabe für den ersten Start erteilt. Auf dem weitläufigen, beeindruckenden Gelände des bayrischen Landesgestüts konnten die Kalletalerinnen alle Erwartungen übertreffen und landeten bereits nach der Pflicht im Mittelfeld.

Als Außenseiterinnen angereist

„Wir hatten per Los den undankbaren Startplatz Nummer 1 erwischt. Als erste Gruppe von 30 einzulaufen ist nicht immer vorteilhaft, die Richter sind oft noch zögerlich mit den Noten, aber das Team präsentierte sich souverän und die Platzierung nach Teil 1 des Wettkampfs übertraf alle Erwartungen“, erinnert sich Trainerin Juliette Rolf.

Die Kalletaler waren als absolute Außenseiter angereist. Ihr Name war im bundesweiten Starterfeld eher unbekannt. Am Samstagmorgen lief das junge Team um Trainerin und Longenführerin Laura Stock erneut in den Voltigierzirkel ein und zeigte die Kür zum diesjährigen Thema „Mondlandung“.

Malia Wagner und Julia König in der Gruppenkür zum Thema „Mondlandung“. Foto: RuFV Kalletal

„Schon im Zirkel liefen nach der 4-minütigen Kür bei allen Freudentränen. Wir hatten unsere Kür passend zum Highlight der Saison in der besten Ausführung des Jahres geturnt. Einfach alles passte, Carressino machte es den Mädchen mit seiner gleichmäßigen Galoppade leicht und so konnten sie eine blitzsaubere Kür präsentieren. Ich bin unheimlich stolz auf ihre Nervenstärke“, berichtet Stock.

Claudia Meßner zeigt sich hochzufrieden

Eine Leistung, die belohnt wurde. Am Ende landete das Team aus dem Kalletal auf dem 16. Platz. Ein kleiner Wehmutstropfen blieb, denn sie verpassten um zwei Plätze das Finale, den zweiten Teil des Wettkampfs. Vorsitzende des Vereins, Claudia Meßner, die auch mit angereist war, erläutert: „Mit dieser Leistung hat niemand gerechnet. Hier wurde Vereinsgeschichte geschrieben. Vorab hatten wir es uns als Ziel gesetzt, einfach nicht Letzter zu werden. So einen hochkarätigen Wettkampf jetzt mit einem Platz im Mittelfeld zu beenden, übertrifft alle Erwartungen und macht neugierig auf die kommende Saison. “

Bei der großen Teilnehmerehrung am Samstagabend konnte dann aber doch noch eine goldene Medaille entgegengenommen werden. Das Gruppenpferd Carressino wurde als bestes Pferd des Wettkampfs geehrt – eine Auszeichnung, die dem Team mehr bedeutet als jede Gruppenmedaille, denn: „Ohne unsere Pferde wäre alles nichts. Wir investieren so viel Zeit in unsere Sportpartner, schaffen sehr viel Ausgleichsarbeit und lassen sie nur wenige Minuten in der Woche beim Voltigieren auf dem Zirkel laufen. Unsere Pferde sind das größte Gut. Unsere Reiterin Wera Binder hat an diesem Erfolg einen sehr großen Anteil, denn die Arbeit wird unter dem Sattel gemacht. Diese Auszeichnung werde ich in meinem ganzen Leben nicht vergessen“, schwelgt Longenführerin Laura Stock in Erinnerung.

Die jungen Sportlerinnen rund um die Trainerinnen Juliette Rolf und Laura Stock haben sich jetzt in das Wintertraining zurückgezogen. Nun gilt es einmal durchzuatmen und die erfolgreiche Saison zu verarbeiten. Die Ziele für das nächste Jahr wurden aber schon klar definiert: „Da anknüpfen, wo wir aufgehört haben!“