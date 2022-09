Was tun in heißen Zeiten?

Kalletal

Die Kreistagsfraktion der lippischen CDU hatte zu einem öffentlichen Gedankenaustausch zur kommunalen Wasserversorgung in das Gasthaus „Zur lippischen Rose“ in Langenholzhausen eingeladen. Rüdiger Kuhlemann von der Kreisverwaltung und Michael Eich vom Gesundheitsamt gaben am Beispiel der Gemeinde Kalletal Einblicke in die Themen Trinkwassergewinnung, Grundwasser, Versorgungssicherheit, Wasserkooperationen und private Brunnen.

Von Reiner Toppmöller