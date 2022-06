Zeugen wollen Axtmörder in Vlotho und Extertal gesehen haben

Bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Mörder Elchin Agaev geht die Polizei jetzt der Frage nach, ob der 36-Jährige versucht hat, sich per Anhalter abzusetzen. Während die Flugblattaktion noch lief, meldeten sich bei der Polizei Zeugen, die den Gesuchten in Vlotho und in Extertal gesehen haben wollten.

So berichteten Zeugen in Silixen, einem Ortsteil von Extertal, sie hätten Elchin Agaev oder jemanden, der ihm sehr ähnlich sieht, gesehen. Die Polizei startete daraufhin eine große Suchaktion im einem Bereich der Heidelbecker Straße, die von Wäldern und Feldern umgeben ist. Das Gelände befindet sich in der Nähe der Landesgrenze zu Niedersachsen. Am späten Abend wurde die Suche ohne Erfolg abgebrochen.