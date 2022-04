Wo die Hühner ein eigenes Tiny House bewohnen

Kalletal/Vlotho

Diese Hühner haben es gut: Sie dürfen an der frischen Luft scharren, haben einen wunderschönen Stall und werden garantiert nicht geschlachtet. In Kalletal-Hohenhausen leben zwei Hähne, acht Hennen und neuerdings 20 Küken das beste Leben, das Geflügel haben kann. In ihrem Stall gibt es sogar einen Kronleuchter!

Von Heike Pabst