Zeitzeugen erzählen Dorfgeschichte

Zeitzeugen wie Dieter Frevert und Hans-Otto Flörkemeier aus Langenholzhausen können heute über Heimat- und Ortsgeschichte aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts berichten. Doch ihr Wissen und ihre Anekdoten sollen auch für künftige Generationen erfahrbar bleiben. Der Digitalpfad Langenholzhausen mit seinen neun Stationen, der am Dienstag vorgestellt wurde, macht diesen Wissensschatz per QR-Code über das Smart-Phone dauerhaft zugänglich.

An dem Standort des früheren Sägewerkes Schröder & Söhne in Langenholzhausen erinnert eine der neun Stelen des Digitalpfades an diesen früher ortsbildprägenden Betrieb. Rüdiger Kölling, Mario Hecker, Dieter Frevert, Manfred Rehse, Nicole Baeumer, Hans Otto und Annett Flörkemeier (vorne von links) freuen sich mit den weiteren Gästen über die Eröffnung.

Bürgermeister Mario Hecker sowie Nicole Baeumer und Luca Sophie Grützmacher von der Teamleitung des Smart City-Projekts Lemgo - Kalletal hatten am Standort der Industriebuchbinderei Nordlippe an der Bruchstraße in Langenholzhausen die Eröffnungsgäste willkommen geheißen. Dort erinnert eine der neun Stelen des Langenholzhausener Digitalpfades an das alte Sägewerk Schröder & Söhne, das dort bis 2005 gestanden hatte. Per QR-Code können Interessierte dort künftig Informationen, Fotos und Zeitzeugenberichte zu diesem über viele Jahre ortsbildprägenden Betrieb abrufen.