Kinder aus der Ukraine feiern Fest im Frieden

Als Christel Rücker im Frühjahr in der Zeitung las, dass ein ganzes Kinderheim aus Mariupol nach Lage geflohen war, wollte sie helfen. „Ich habe bei uns im Altenheim Basare veranstaltet und 1800 Euro zusammenbekommen.“ Jetzt steht die 90-Jährige gerührt im Aufenthaltsraum des Kinderheims und hört den Mädchen und Jungen zu, die ein Weihnachtslied aus ihrer Heimat singen – ein Dankeschön an die Detmolderin.

Gute Nachricht zu Weihnachten: Land NRW finanziert Kinderheim für Kriegsflüchtlinge in Lage mit 1,1 Millionen Euro

Drei Tage und Nächte hatten die Kinder im März mit ihren Betreuerinnen und Betreuern in einem Keller in Mariupol ausgeharrt, bevor sie mit den Privatwagen der Mitarbeiterinnen die gefährliche Flucht nach Deutschland gewagt hatten. „Kinder“ stand in großen kyrillischen Buchstaben auf den Autos, um sie vor russischem Beschuss zu schützen.