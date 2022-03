Kinderheim flieht aus Mariupol nach Lage

In normalen Zeiten führt David Albrecht einen Malerbetrieb in Lage, aber der russische Überfall auf die Ukraine hat sein Leben grundlegend verändert. Seit einer Woche organisiert der Handwerker ein neues Zuhause für ein komplettes Kinderheim.

Flüchtlinge kommen voraussichtlich am Montag an

Mit einem Heer von Helferinnen und Helfern bereitet David Albrecht aus Lage die Ankunft der Kinder vor. „Kleidung haben wir inzwischen in allen Größen genug“, sagt er. Was fehlt, seien haltbare Lebensmittel, zum Beispiel Konserven, Marmelade, Nudeln, Mehl und Reis

Dessen kleine und große Bewohner haben es trotz Beschusses aus Mariupol herausgeschafft und sind mit Privatautos auf dem Weg in den Westen. Der Hilferuf aus der Ukraine erreichte David Albrecht über seine Schwester. „Eine Freundin von ihr hat in die Ukraine geheiratet und arbeitete dort in dem christlichen Kinderheim.“ Mariupol ist eine der am stärksten umkämpften Städte, es fehlt an allem. „Ich wollte für die Kinder und ihre Betreuer einen Zufluchtsort schaffen, und dank der unglaublichen Hilfe von vielen Freiwilligen scheint das zu klappen“, sagt der 38-Jährige und strahlt.