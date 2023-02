Kommt der Winter im März zurück?

Wenn warme Luft über kalten Boden und Schnee zieht, gibt es meist Nebel. Der leitet oft das Ende eines winterlichen Intermezzos ein. So auch am Abend des 25. Januar, als auf den Höhenlagen des Teutoburger Waldes noch eine Schneedecke lag.

Eigentlich ist der Januar der Monat des Hochwinters. Vor zehn Jahren gab es zwei Wochen Eistage, an denen das Thermometer konstant im Minusbereich blieb. In diesem Januar war es gerade einmal ein Eistag. Zwar gab es immer auch mal einen warmen Januar – 2007 beispielsweise. Doch der hatte wenigstens dann vorherrschend kalte Tage, an denen es nicht wärmer als 10 Grad war. Davon gab es in diesem Jahr 17 – hin und wieder mal mit leichtem Nachtfrost. Doch es waren auch zwölf Tage dabei, da wurde es deutlich wärmer als 10 Grad. Das Jahr 2023 begann sogar mit 16 Grad im Lipperland.