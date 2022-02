Kreis Lippe erneut einer der sichersten Kreise in NRW

Im Jahr 2021 wurden insgesamt 12.959 Straftaten im Zuständigkeitsbereich der Kreispolizeibehörde Lippe registriert, was eine geringfügige Steigerung von 37 Taten (0,3 Prozent) zum Vorjahr bedeutet. Es konnten 6263 Tatverdächtige ermittelt werden. Dies führte zu einer Aufklärungsquote von 61,52 Prozent.

12.959 Straftaten im Jahr 2021 – Kriminalitätshäufigkeit in Schlangen am geringsten

Diese Zahlen stellte am Montag Dr. Axel Lehmann gemeinsam mit dem Abteilungsleiter der Polizei Lippe, Polizeidirektor Alexander Fenske, und dem Leiter der Kriminalpolizei, Kriminalrat Carsten Seck, vor. Sie kommen zu dem Ergebnis: Der Kreis Lippe ist erneut einer der sichersten Kreise in NRW.

Erfreulich ist laut Statistik der Polizei auch, dass die einfachen und schweren Diebstähle im Vergleich zu 2020 um 13,43 Prozent zurückgegangen sind. 57,59 Prozent weniger Wohnungseinbruchdiebstähle wurden registriert. Die Aufklärungsquote hier ist mit 27,01 Prozent auf einem Höchstwert und deutlich über dem Landesdurchschnitt.

Neben den Diebstählen machen einen Großteil der Gesamtkriminalität in Lippe die Vermögens- und Fälschungsdelikte aus. Hier wurden für das vergangene Jahr 2238 Straftaten verzeichnet. Im Vergleich zum Vorjahr (2058 Straftaten) ergibt das eine Zunahme von 8,75 Prozent. In diese Kategorie fallen sämtliche Betrugsverfahren und Urkundendelikte. Der Zuwachs ist auch durch die Verlagerung der Deliktfelder durch die Covid-19-Pandemie bedingt, insbesondere durch die Zunahme des Gebrauchs falscher Impfzertifikate.

In den 893 Straftaten gegen strafrechtliche Nebengesetze sind 632 Vergehen gegen das Betäubungsmittelgesetz (sogenannte Rauschgiftdelikte) enthalten.

Wie bereits in den Vorjahren musste im Bereich der Sexualdelikte erneut eine Steigerung um 33,66 Prozent auf 675 Fälle (Vorjahr 505) registriert werden.

Die Rohheits- und Kör­perverletzungsdelikte im Kreis Lippe unterliegen

seit Jahren statistischen Schwankungen, die keinen echten Trend erkennen lassen. Nach einem Rückgang um 11 Prozent im Vorjahr verzeichnet die Polizei für 2021 einen Zuwachs von 8,9 Prozent. Häufig kennen sich die Beteiligten, so dass die Aufklärungsquote mit 89,3 Prozent sehr hoch ist. In dieser Kategorie gibt es gute Nachrichten, was Raubdelikte angeht: Nur 64 Taten sind bekannt geworden, das ist die niedrigste Anzahl der vergangenen zehn Jahre.

Die Kriminalitätsbelastung einer bestimmten Region misst die Polizei, indem sie die Anzahl der bekannt gewordenen Delikte in Beziehung zur Einwohnerzahl setzt und auf 100.000 Einwohner hochrechnet. Mit dieser Kriminalhäufigkeitszahl (KHZ) lassen sich auch Städte und Gemeinden vergleichen. Und die niedrigste KHZ aller 16 lippischen Kommunen hat die Gemeinde Schlangen (2356) vor Schieder-Schwalenberg (2418) und Oerlinghausen (2543). Die höchsten Werte weisen Detmold (4814), Bad Salzuflen (4335) und Horn-Bad Meinberg (4164) auf.

Anders sieht es bei den Wohnungseinbruchsdiebstählen (WED) aus: Hier haben fünf Kommunen bessere Werte als die Gemeinde Schlangen, die eine KHZ von 22 Taten vorweist. Kalletal (7), Barntrup (12), Blomberg (13), Leopoldshöhe (18) und Augustdorf (20) schneiden besser ab. In dieser Kategorie die höchsten Kennzahlen für WED besitzen Bad Salzuflen (68), Lemgo (54) und Dörentrup (52).

Zur Jugendkriminalität: Von 6283 Tatverdächtigen im vergangenen Jahr waren 1504 unter 21 Jahre alt. Das entspricht einem Anteil von 24 Prozent und einem Anstieg um fünf Prozent.