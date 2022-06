Kreis Lippe gründet regionales Pflege- und Gesundheitsnetzwerk für Nordlippe

Kreis Lippe

Die Quartiersentwicklung des Kreises Lippe baut die pflegerische Infrastruktur in Lippe aus und weitet das Pflegenetzwerk auf den lippischen Norden aus. In der ersten Phase werden gemeinsame Ziele und der primäre Auftrag des Netzwerks definiert. Dazu findet am 22. Juni ab 14 Uhr eine Auftaktveranstaltung im Innovationszentrum Dörentrup statt.