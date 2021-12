Kreis Lippe fördert Kinder in Horn-Bad Meinberg

Das Team familienfreundlicher Kreis Lippe organisiert für alle vierjährigen Kinder in der Stadt Horn-Bad Meinberg ein Projekt, das den Förderbedarf der Kinder ermittelt, um die gesamte Familie und das Umfeld zu unterstützen.

An dem Landesprojekt „Mit 4 dabei - Früh erkennen + gezielt fördern = Weg frei!“ können sich daher insbesondere Eltern und pädagogische Fachkräfte aus Horn-Bad Meinberg beteiligen.

„Die Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen und Familien verändern sich ständig und erfordern deshalb ein flexibles und zeitnahes Handeln angepasst an die jeweiligen Bedarfe. Unser Ziel ist es weiterhin, Kindern frühstmöglich einen gleichberechtigten Zugang zur frühkindlichen Erziehung und Bildung zu ermöglichen. Wir wollen präventiv ausgelegte Gesamtkonzepte entwickeln“, erklärt Ulrike Glathe, Fachbereichsleiterin Jugend und Familie Kreis Lippe, den Projektansatz.

Zugang zur frühkindlichen Erziehung

Im Fachbereich Jugend und Familie leitet Ute Küstermann das Team Familienfreundlicher Kreis und hat für die Umsetzung des Landesprojekts „Mit 4 dabei - Früh erkennen + gezielt fördern = Weg frei!“ verschiedene Akteure gewinnen können: So wird das Projekt in intensiver Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt des Kreises Lippe, der Stadt Horn-Bad Meinberg und allen Familienzentren und Kitas in der Stadt Horn-Bad Meinberg durchgeführt.

Alle Familien erhalten ein Angebot, sich am Projekt zu beteiligen, um etwas über den Entwicklungsstand ihres Kindes zu erfahren. Eltern können sich Tipps und Antworten dazu holen, wie das Heranwachsen ihres Kind gut begleitet werden kann, wo es Unterstützungsbedarf gibt und erhalten Rückenstärkung für ihren Erziehungsalltag.

Auffälligkeiten früh beheben

Zielgruppe des Projektes sind alle Kinder im Alter von vier Jahren, die in Horn-Bad Meinberg leben. Gerade in diesem Alter entwickeln die Kinder grundlegend wichtige Fähigkeiten wie Sprache, Körperkoordination und Sozialkompetenz. Je früher bestimmte Benachteiligungen und Auffälligkeiten erkannt werden, umso besser lassen sich diese mildern oder beheben. Dadurch werden den Kindern bessere gesellschaftliche Teilhabe und Verwirklichungschancen ermöglicht. Besonders wichtig ist es, die Eltern einzubeziehen, da diese ihre Kinder am besten kennen.

Koordiniert wird das Projekt beim Kreis Lippe von Margit Monika Hahn, dabei unterstützt sie Kirsten Nolte als pädagogische Mitarbeiterin. „Das gesunde und gelungene Aufwachsen der Kinder soll frühzeitig durch Aufklärung beziehungsweise Sensibilisierung der Kinder und ihrer Eltern und durch spezielle Angebote an Eltern, die einen sehr niedrigschwelligen Zugang haben, unterstützt und gefördert werden“, erläutert Margit Monika Hahn, Projektkoordinatorin im Team Familienfreundlicher Kreis.