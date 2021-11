Lackmann verteidigt Windpark an der Gauseköte

Westfalenwind kritisiert in einem Brief an die britischen Streitkräfte deren ablehnende Haltung

Schlangen

Das Unternehmen Westfalenwind, das die Windenergieanlagen von Stephan Prinz zur Lippe an der Gauseköte betreiben will, hat in einem Brief an die britischen Streitkräfte deren ablehnende Haltung zu dem geplanten Windpark kritisiert.