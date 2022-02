1200 Bewohner müssen in Lage evakuiert werden

Bei Erdarbeiten an der Bundesstraße 239 (Schötmarsche Straße) wurde am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr eine Fliegerbombe gefunden. Im Radius von 500 Metern müssen rund 1200 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Betroffen von der Evakuierung sind auch zwei Altenheime.

Ein Großaufgebot an Rettungs- und Ordnungskräften wurde daraufhin alarmiert. Rund um die Fundstelle Schötmarsche Straße/Steinbrinkstraße nördlich des Stadtzentrums wurde ein Sicherheitsradius von 500 Metern gezogen. In diesem Bereich müssen rund 1200 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Für sie wurde eine kurzzeitige Unterkunft am Schulzentrum in der Straße Am Werreanger geschaffen.

Nicht gehfähige Patienten sollen sich bei der Feuerwehrleitstelle unter 05261/19222 melden.

Neben der Feuerwehr Lage sind zahlreiche Hilfsorganisationen und Ordnungskräfte im Einsatz, darunter das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter, die Malteser und das Technische Hilfswerk. Sie werden von der Polizei und dem Ordnungsamt Lage unterstützt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Arnsberg ist bereits an der Funstelle eingetroffen.

Die Bombe amerikanischer Bauart soll noch am Abend entschärft werden. Der Polizei ist es wichtig, dass niemand in Panik verfällt und der Evakuierungsbereich umgehend geräumt wird. Von der Bombe selbst geht aktuell keine Gefahr aus.

Bundesstraße und Eisenbahnstrecke gesperrt

Die Bundesstraße 239 ist aktuell gesperrt. Aufgrund der Bauarbeiten war zunächst eine Fahrspur frei. Von der Entschärfung sind auch die Eisenbahnstrecken von Oerlinghausen nach Lage, sowie nach Herford gesperrt. Auf den Linien RB 72 Herford–Lage–Detmold–Altenbeken–Paderborn, RB 73 Bielefeld–Oerlinghausen–Lemgo-Lüttfeld und RE 82 Bielefeld–Detmold–Altenbeken ist nur ein eingeschränkter Verkehr möglich. Ein Ersatzverkehr sei eingerichtet.

