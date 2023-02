Ein 19-Jähriger ist am Bahnhof in Lage von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht und beraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei sucht Zeugen für Vorfall in Lage

Die Polizei sucht Zeugen für einen Vorfall am Bahnhof Lage: Dort soll ein 19-Jähriger mit einem Messer bedroht worden sein.

Nach Auskunft der Polizei Lippe bedrohte am Mittwoch (15. Februar) gegen 16 Uhr ein Unbekannter einen 19-Jährigen am Bahnhof in Lage mit einem Messer und forderte Geld.

Er entriss ihm Bargeld, als ein unbekannter Zeuge hinzukam und die beiden trennte. Daraufhin entfernte sich der Täter. Der Unbekannte soll etwa 27 Jahre alt sein. Er trug kurze schwarze Haare, einen Bart und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und Kappe sowie weiß-schwarzen Turnschuhen.

Das Kriminalkommissariat 2 bittet Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 05231/ 6090 zu melden.