Landtagswahl NRW 2022: Das ist der Wahlkreis 97 Lippe I

Der Wahlkreis 97 Lippe I umfasst bei der Landtagswahl NRW 2022 Bad Salzuflen, Lage, Leopoldshöhe und Oerlinghausen. Wer sind die Kandidaten? Was gibt es sonst Wissenswertes?

Die Wählerinnen und Wähler aus dem Wahlkreis 97 Lippe I - hier der Segelflugplatz in Oerlinghausen - können bei der Landtagswahl 2022 am 15. Mai ihre Stimme abgeben.

Am 15. Mai 2022 stimmen auch die Menschen im Wahlkreis 97 Lippe I darüber ab, welche Partei in Düsseldorf Regierungsverantwortung übernehmen soll und welcher heimische Politiker in den Landtag einziehen wird.

Wer sind die Kandidaten bei der Landtagswahl NRW 2022 im Wahlkreis 97 Lippe I?

Im Wahlkreis 97 Lippe I bewerben sich um den direkten Einzug in den Landtag neun Bewerberinnen und Bewerber:

CDU: Klaus Hansen

SPD: Ellen Stock

FDP: Martina Hannen

Die Grünen: Julia Eisentraut

Die Linke: Dorothea Senz-Ndiaye

AfD: Sabine Reinknecht

Die Partei: Dennis Möller

Freie Wähler: Nina Otholt-Wall

Die Basis: Joachim Zens

Der Kandidat der CDU: Klaus Hansen

Klaus Hansen ist der Kandidat der CDU im Wahlkreis 97 Lippe I bei der Landtagswahl NRW 2022. Foto: PM

Der CDU-Kandidat für den Wahlkreis 97 Lippe I ist Klaus Hansen (Jahrgang 1968). Er wohnt in Lage und ist seit 26 Jahren Leiter der Adlerwarte Berlebeck. Er möchte sich dafür einsetzen, dass Lippe als ländliche Region nicht abgehängt wird - etwa durch Konzepte für bezahlbaren Wohn- und Wirtschaftsraum, Mobilität außerhalb der Zentren und eine moderne medizinische Versorgung und attraktive Arbeitsplätze durch den Ausbau der medizinischen Fakultät Bielefeld mit dem Klinikum Lippe.

Die Kandidatin der SPD: Ellen Stock

Ellen Stock ist die Kandidatin der SPD Lippe. Foto: PM

SPD-Kandidatin Ellen Stock ist Bekleidungstechnikerin. Die Sozialdemokratin (Jahrgang 1966) wohnt in Lage und stellt sich in ihrem westlippischen Landtagswahlkreis zur Wiederwahl. 2017 konnte sie als Nachfolgerin von Ute Schäfer das Direktmandat gewinnen. Bezahlbares Wohnen, mehr Unterstützung für Familien, eine bessere Bildung, eine Wirtschaftspolitik, die Klimaschutz und Strukturwandel zusammen denkt, Tempo bei der Digitalisierung und ein Neustart bei der Gesundheits- und Pflegepolitik seien für sie die wichtigsten Themen, kündigte sie im Rahmen der SPD-Delegiertenkonferenz an.

Die Kandidatin der FDP: Martina Hannen

Martina Hannen tritt für die FDP im Wahlkreis 97 Lippe bei der Landtagswahl NRW 2022 an. Foto: PM

Die Kandidatin der FDP für den Wahlkreis 97 Lippe I ist Martina Hannen. (Jahrgang 1970, Lage), Sie ist seit 2017 Landtagsabgeordnete und für ihre Fraktion Sprecherin für schulische Berufs- und Weiterbildung sowie Sprecherin im parlamentarischen Untersuchungsausschuss für den "Fall Kleve". Für ihre Partei steht sie nach einer Kampfabstimmung bei dem FDP-Bezirksparteitag auf Listenplatz 3.

Die Kandidatin der Grünen: Julia Eisentraut

Julia Eisentraut ist bei der Landtagswahl NRW 2022 Kandidatin für die Grünen im Wahlkreis 97 Lippe I. Foto: PM

Kandidatin der Grünen im Wahlkreis 97 Lippe I ist Julia Eisentraut. Die Software-Entwicklerin (Jahrgang 1993) lebt in Oerlinghausen. Ihre Schwerpunkte möchte sie in der Digitalisierungs-, Bildungs-, Sport- und Ehrenamtspolitik setzen.

Weitere Kandidaten im Wahlkreis 97 Lippe I sind Dorothea Senz-Ndiaye (Linke), Sabine Reinknecht (AfD), Dennis Möller (Die Partei), Nina Otholt-Wall (Freie Wähler) und Joachim Zens (Die Basis).

Wie war das Ergebnis der Landtagswahl NRW 2017 im Wahlkreis Lippe I?

Ellen Stock (SPD) hat den Wahlkreis 97 Lippe I bei der NRW-Landtagswahl im Jahr 2017 direkt gewonnen - mit 35,6 Prozent der Erststimmen. Heike Görder (CDU) kam auf 35,2 Prozent der Erststimmen und Martina Hannen (FDP) auf 9,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag am 14. Mai 2017 bei 64,4 Prozent - 59.842 Wählerinnen und Wähler gaben ihre Stimme ab.