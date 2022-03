Auf dem Biesterberg in Lemgo: In der Nähe dieses Wegs geschah die Tat auf einem Grillplatz.

Er war am Mittwochabend auf der Polizeiwache in Lemgo erschienen und hatte sinngemäß gesagt: „Ich habe gerade meinen Bruder umgebracht.“ Als Tatort nannte er einen Wald am Biesterberg in Lemgo. Polizisten schwärmten aus und suchten das Gebiet ab, konnten dem Opfer aber nicht mehr helfen.