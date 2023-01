Löste eine Zigarette den Klinikbrand in Lemgo aus?

Als das Feuer im Klinikum Lemgo am Sonntag gegen 10.10 Uhr in einem Dreibettzimmer der Station 42 ausbricht, geht alles ganz schnell. Eine Pflegekraft, die gerade in der Nähe ist, bemerkt die Flammen, im selben Moment löst auch schon die Brandmeldeanlage Alarm aus.

Trotzdem kann eine 91-jährige Patientin nicht mehr gerettet werden, sie soll in Flammen gestanden haben. Zwei weitere Patienten in dem Zimmer werden schwer verletzt.

Station 42 – das ist die Pneumologie im obersten Geschoss. Ein Stockwerk darunter ist die Neurologie, und ganz unten die Krebsambulanz. „Von 48 Betten in diesem Gebäudeteil waren 46 belegt“, sagte Klinikgeschäftsführer Johannes Hütte an der Unglücksstelle. „Ich bin froh, dass wir nicht noch mehr Opfer zu beklagen haben.“ Das sei vor allem den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die die Station sofort evakuiert hätten. Die Patienten wurden vorläufig im OP-Trakt untergebracht, der wegen des Wochenendes nicht so stark belegt war. „Es sind sogar Pflegekräfte aus ihrer Freizeit gekommen, um zu helfen.“

Etwa 20 Patienten mussten verlegt werden. Foto: Christian Althoff

Klinikbrand in Lemgo: „Ob wir das Gebäude erhalten können, wissen wir noch nicht“

Das Krankenhaus wurde für den Publikumsverkehr geschlossen. Auch wenn die Feuerwehr den eigentlichen Brandherd schnell gelöscht hatte, stellte die Bauweise des Gebäudes die Helfer vor große Herausforderungen. Denn der Trakt ist aus Modulen zusammengesetzt, die von außen mit Styropor gedämmt und verputzt sind. In den Schlitzen zwischen den Modulen soll sich die Hitze weiterverbreitet und immer wieder neue, kleine Brände ausgelöst haben. Feuerwehrleute schnitten den Putz auf, um an diese Brandnester zu kommen und mit Spezialgerät Wasser in die Schlitze zu spritzen

„Ob wir das Gebäude erhalten können, wissen wir noch nicht“, sagte Johannes Hütte. Das Mindeste sei wahrscheinlich eine Kernsanierung, die Monate dauern werde. „Die Betten fehlen uns natürlich – vor allem jetzt, da viele Menschen krank sind“, sagte der Geschäftsführer. Insgesamt hat das Klinikum Lippe am Standort 400 Betten, von denen jetzt mehr als zehn Prozent ausfallen.

Helfer aus vielen Kreisen waren nach Lemgo gekommen. Foto: Christian Althoff

Feuer in Lemgo: Patienten nach Herford und Bielefeld verlegt

Aus Herford und Bielefeld rückten am Mittag sogenannte Patiententransportzüge aus – Staffeln von Rettungswagen, die für die Verlegungen der Patienten benötigt wurden. Mehrere Krankenhäuser in NRW und Niedersachsen hatten ihre Hilfe angeboten. Jeder betroffene Patient wurde im Klinikum Lemgo noch einmal von einem Arzt auf seine Transportfähigkeit hin untersucht, bevor es auf die Reise zu Krankenhäusern in der Nähe, aber auch nach Niedersachsen ging. Dr. Kerstin Ahaus, die Leiterin des Kreisgesundheitsamtes, überzeugte sich vor Ort von den Abläufen, und auch Landrat Dr. Axel Lehmann war an der Unglücksstelle. „Mein Eindruck ist, dass alle hier hervorragende Arbeit leisten – auch wenn es natürlich schlimm ist, dass ein Mensch ums Leben gekommen ist.“

20 Patientinnen und Patienten wurden in andere Krankenhäuser gebracht, neun wurden vorzeitig entlassen und die übrigen auf andere Stationen verlegt.

Brandermittler der Kripo Detmold untersuchen den Fall. Foto: Christian Althoff

Was den Brand ausgelöst hat, versucht die Kripo Detmold jetzt zu klären, die am Sonntag mit Brandermittlern an der Einsatzstelle war. Bekannt ist: Fast alle Patienten auf der Pneumologie hatten eine Atemunterstützung, bekamen also Sauerstoff. Sauerstoff selbst brennt nicht, aber er erhöht die Brennbarkeit von Materialien in seiner Nähe ganz erheblich.

Ob Sauerstoff mit der Brandauslösung im Zusammenhang steht und was eine Zündquelle gewesen sein könnte, wissen die Ermittler noch nicht. Allerdings sollen nach Informationen dieser Zeitung Zigarettenkippen in dem Zimmer gefunden worden sein.