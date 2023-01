Großalarm: Mindestens eine tote Person bei Krankenhausbrand in Lemgo

Löste eine Zigarette den Klinikbrand in Lemgo aus?

Lemgo

Als das Feuer im Klinikum Lemgo am Sonntag gegen 10.10 Uhr in einem Dreibettzimmer der Station 42 ausbricht, geht alles ganz schnell. Eine Pflegekraft, die gerade in der Nähe ist, bemerkt die Flammen, im selben Moment löst auch schon die Brandmeldeanlage Alarm aus.

Von Christian Althoff