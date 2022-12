Lemgo: Belvona-Mieter misst nur noch zehn Grad

Pflegehelfer Lukas Döring lebt im zwölften Stock dieses Hochhauses am Biesterberg in Lemgo. Nach Norden geht der Blick auf die Innenstadt von Lemgo, und dahinter ist das Wesergebirge zu erkennen.

Das Wohngebiet am Biesterbergweg in Lemgo hat nicht den besten Ruf. „Aber der Blick aus den Hochhäusern ist sensationell, und man sieht tolle Sonnenuntergänge. Außerdem kann ich von hier aus mit dem Rad zur Arbeit“, sagt der 28-Jährige, der Pflegehelfer in der Stiftung Eben-Ezer ist. Lukas Döring entschied sich für eine Wohnung im zwölften Stock – „60,2 Quadratmeter für 479 Euro Kaltmiete“. Am 1. Januar 2022 sollte er einziehen.