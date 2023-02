Lemgo: Unfall in der Fahrstunde

Schreck in der Fahrstunde: Eine 18-Jährige und ihr Fahrlehrer sind bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Ein Fahrschulauto ist in Lemgo in einen Unfall verwickelt worden (Symbolfoto).

Am Dienstagabend (7. Februar) kam es zu einem Auffahrunfall in Lemgo. Gegen 18.20 Uhr wartete die 18-jährige Fahrschülerin an einer roten Ampel auf der Vandoeuvre Straße.

Kurz nach dem Wechsel auf Grün würgte sie nach Auskunft der Polizei den Fahrschulwagen ab. Eine 28-jährige Detmolderin fuhr durch den plötzlichen Stillstand mit ihrem Ford hinten auf.

Laut Polizei verletzten sich die Fahrschülerin und der Fahrlehrer (52 Jahre) leicht. Der Sachschaden beträgt etwa 5000 Euro.