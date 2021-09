Mordkommission ermittelt

Versuchtes Tötungsdelikt in Lemgo - Bielefelder schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bielefeld/Lemgo

Die Polizei Bielefeld hat eine Mordkommission eingerichtet und die Ermittlungen zusammen mit der Staatsanwaltschaft Detmold nach einem versuchten Tötungsdelikt am Donnerstagabend in Lippe aufgenommen. Zwei Personen - darunter ein 37-jähriger Bielefelder - erlitten bei einer Auseinandersetzung vor einem Kulturverein in Lemgo schwere Verletzungen.