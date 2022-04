Die Anklage gegen den Barntruper lautet auf versuchten Mord und weitere Straftaten. Der 21-Jährige erklärte, er habe nicht von der Polizei kontrolliert werden wollen. Der BMW-Fahrer hatte nämlich noch nie einen Führerschein, was eine Polizistin wusste. Als sie am 1. Oktober vergangenen Jahres den Mann am Steuer sah, begann die Verfolgung. Der BMW bog in ein Wohngebiet mit engen Straßen ab – die Polizei hinterher.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar