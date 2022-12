Schwer verletzt: Auto drückt Fußgängerin (56) durch Schaufensterscheibe

Ein 84-jähriger Mann aus Lemgo wollte am Montagmorgen seinen Skoda auf dem Kundenparkplatz der Apotheke am Klinikum an der Rintelner Straße einparken. Aus bislang unbekannten Gründen beschleunigte der Skoda plötzlich.

Der Wagen überfuhr den Gehweg, auf dem gerade eine 56-jährige aus Lemgo unterwegs war. Der Pkw erfasste die Frau und drückte sie durch das Glas der Schaufensterscheibe ins Innere der Apotheke. Die 56-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren werden.

Der 84-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Um einen möglichen technischen Defekt am Fahrzeug festzustellen, wurde der Skoda, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, sichergestellt.