Streit in Lemgo eskaliert: zwei Männer lebensbedrohlich verletzt

Wie die Polizei mitteilt, gerieten die vier in einer Gaststätte an der Schuhstraße in einen Streit, der auf dem Gehweg vor dem Lokal fortgesetzt wurde und in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete.

Die Situation eskalierte, ein 30-Jähriger stach mit einem Messer auf die drei weiteren Männer im Alter von 22, 30 und 34 Jahren ein. Die beiden Jüngeren erlitten dabei lebensbedrohliche Verletzungen, der 34-Jährige leichte. Alle wurden von Rettungskräften in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

Die Polizei konnte einen dringend tatverdächtigen 30-Jähriger aus Lemgo festnehmen. Er wird am morgigen Sonntag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

Nach einer ersten Bewertung geht die Polizei in zwei Fällen von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Um den genauen Tathergang und das Tatmotiv zu ermitteln, hat das Polizeipräsidium Bielefeld die Mordkommission „Schuh“ eingerichtet. Bielefelder Ermittler klären nun gemeinsam mit lippischen Kriminalbeamten die Hintergründe der Tat auf.