Unschuldigen zu Haftstrafe verurteilt

Der Zusteller hatte eine lockere intime Beziehung zu einer heute 22-jährigen Lemgoerin. An einem Abend im April 2021 kam es zwischen den beiden zu einem heftigen Streit, den sie in einem Chat austrugen. Sie beleidigten sich gegenseitig, und zum Schluss schrieb ihm die Frau, ihn nicht mehr sehen zu wollen.

Frau schildert Überfall

Stunden später, mitten in der Nacht, schickte die Frau eine Nachricht an ihre Mitbewohnerin: Sie solle sofort nach draußen vor das Haus kommen. Das tat die Mitbewohnerin und brachte noch einen Freund mit. Die beiden trafen die 22-Jährige mit dem Rücken an der Hauswand kauernd an. Sie sagte, sie habe ihr Handyladegerät aus dem Auto holen wollen, als ihr Bekannter plötzlich aufgetaucht sei. Er habe sie mit dem Knie in den Bauch getreten. Dann habe er ihren Hals gepackt, sie gewürgt und ihren Kopf gegen die Hauswand geschlagen.

Die Mitbewohner riefen die Polizei, und die Streifenbeamten forderten einen Krankenwagen an. Die 21-Jährige wiederholte ihre Schilderung des Angriffs ge­genüber einer Polizistin und erzählte, sie habe um Hilfe gerufen.

Verdächtiger bestreitet Tat

Die Beamten beorderten den mutmaßlichen Angreifer an die Einsatzstelle, um ihn mit einer sogenannten Gefährderansprache vor weiteren Taten zu warnen. Aber der Mann bestritt, der Frau etwas getan zu haben. Nach anfänglichem Leugnen gab er zu, sie am Abend im Chat beleidigt zu haben. Mehr sei aber nicht gewesen.

Der mutmaßliche Täter wurde wegen Körperverletzung angeklagt, aber er blieb vor dem Amtsgericht Lemgo bei seiner Version und sagte, die Frau lüge.

Zwei Tage verhandelt

Zwei Tage dauerte der Prozess, und der Richter glaubte letztlich der Frau. Sie habe das Geschehen „detailreich, widerspruchslos und ohne unnötige Belastungstendenz“ geschildert, heißt es unter dem Aktenzeichen 25-Ds-44 Js 785/21-326/21. Dass es Widersprüche zwischen ihren Angaben bei der Polizei und bei Gericht gab, erklärte der Richter damit, dass der Frau „einiges im Rahmen der polizeilichen Angaben durcheinandergeraten sein könnte“. Die Frau habe die Örtlichkeit und ihre Gefühle, die sie wegen der Tat gehabt habe, gut beschreiben können. Dass die Polizisten keine Trittspuren an ihrem T-Shirt gefunden hätten, decke sich mit ihrer Aussage, dass der Tritt nicht mit dem Schuh, sondern mit dem Knie erfolgt sei. Und dass der Arzt im Krankenhaus die von der Frau beschriebene Beule am Hinterkopf nicht gefunden habe, liege daran, dass sich die Beule da noch nicht gebildet habe.

Strafverteidiger Dr. Detlev Binder freut sich über den Freispruch Foto: Althoff

Hatte die Frau der Polizei vor Ort noch von Hilferufen erzählt, so bestritt sie solche Hilferufe im Prozess – für den Richter kein Widerspruch: Mit Hilferufen habe die Frau ihre Kurznachrichten an die Mitbewohner gemeint, schrieb er ins Urteil.

„Das war schäbig“

Nach Ansicht des Richters hatte der Paketzusteller seine Bekannte angegriffen, weil sie ihn zurückgewiesen hatte. „Das Nein einer Frau gilt für den Angeklagten nicht“, heißt es im Urteil. Die Haftstrafe könne nicht zur Bewährung ausgesetzt werden, weil sich der Angeklagte nach der Tat gegenüber der Frau „recht schäbig“ verhalten habe: Er habe sich nicht bei ihr entschuldigt und auch nicht gestanden, womit er sich die Bewährung „selbst verbaut“ habe, so der Richter.

„Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen“, sagt der 23-Jährige. „20 Monate Gefängnis hätten bedeutet, dass ich meine Wohnung und meine Arbeit verloren hätte. Mir wurde erst ein paar Tage nach dem Prozess so richtig bewusst, was das Urteil für mein Leben bedeuten würde.“

Die Rettung

Der 23-Jährige wechselte den Anwalt, legte Berufung ein und hoffte, in zweiter Instanz vor dem Landgericht Detmold seine Unschuld beweisen zu können. „Aber wie sollte mir das gelingen? Ich wusste es nicht.“

Die Rettung kam aus einer unerwarteten Richtung. In der Familie der angeblich verletzten Frau soll es Zweifel an ihrer Darstellung gegeben haben, und schließlich soll die Frau ihrem Vater gestanden haben, sich alles ausgedacht zu haben. „Die ganze Geschichte war gelogen – von vorne bis hinten“, sagt Dr. Detlev Binder, der Anwalt des Beschuldigten. Der Vater der jungen Frau habe offenbar dafür gesorgt, dass seine Tochter reinen Tisch machte und ein Unschuldiger nicht ins Gefängnis musste.

In der Berufungsverhandlung vor dem Landgericht gab die 22-Jährige unter Tränen zu, alle Beteiligten angelogen zu haben. Landgerichtssprecher Dr. Wolfgang Wormuth: „Ihr Motiv blieb allerdings im Dunkeln.“ Rechtsanwalt Dr. Binder: „Es ist natürlich besonders tragisch, wenn ein Unschuldiger eine Strafe ohne Bewährung bekommt, weil er nicht gestanden hat.“

Verfahren gegen die Frau

Für die 22-Jährige ist die Sache noch nicht zu Ende. Staatsanwalt Alexander Görlitz: „Wir haben ein Verfahren wegen uneidlicher Falschaussage und falscher Verdächtigung eingeleitet.“