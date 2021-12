Zoll stellt 960.000 geschmuggelte Zigaretten in Lemgo sicher

Lemgo/Kirchlengern

960.000 unversteuerte Zigaretten hat das Zollfahndungsamt Hannover bei einer Überprüfung Mitte November in Lemgo-Lieme in einem Kleintransporter entdeckt und sichergestellt. Ein 38-jähriger Beschuldigter, der zuvor in Kirchlengern gemeldet war, wurde festgenommen und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft.