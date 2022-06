Zwei Schwerverletzte bei Unfällen im Bikepark

11-Jähriger aus Edertal und 30-Jähriger aus Lemgo verunglücken in Winterberg

Lemgo/Winterberg

Ein 11-Jähriger aus Edertal und ein 30-Jähriger aus Lemgo sind am Sonntag bei Unfällen im Bikepark Winterberg so schwer verletzt worden, dass sie per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. Erst im Mai war ein Biker nach einem Sturz gestorben.