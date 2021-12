Öffentlichkeitsfahndung nach Einbruch

Nach einem Einbruch am 27. August 2021 in ein Firmengebäude am Westring in Leopoldshöhe sucht die Polizei den Täter jetzt mit Hilfe eines Phantomsbilds.

Nach Polizeiangaben ist ein Mann am 27. August 2021 am Nachmittag in ein Firmengebäude am Westring eingebrochen. In einem Büroraum durchsuchte der Tatverdächtige diverse Schränke nach Diebesgut.

Dabei, so die Polizei, wurde er von einen Zeugen überrascht und angesprochen. Der Mann zog sich die Kapuze seines Pullovers über den Kopf und flüchtete durch ein Fenster aus dem Gebäude.

Beschreibung des Tatverdächtigen

Die Polizei fahndet mit einem Phantombild nach dem Tatverdächtigen, das mithilfe der Zeugenaussage erstellt wurde. Darüber hinaus wird der flüchtige Einbrecher folgendermaßen beschrieben: etwa 40 Jahre alt, blonde Haare, zwischen 1,75 und 1,80 m groß und zur Tatzeit mit hellblauer Jeans und einem hellgrauen Kapuzenpullover bekleidet.

Das Kriminalkommissariat 2 erbittet Hinweise auf den Tatverdächtigen unter der Telefonnummer 05231/6090.