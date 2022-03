Lippe hat jetzt eine Försterin

Detmold

In Lippe ist jetzt eine Försterin für die 580 Hektar Waldfläche im Besitz des Kreises zuständig: Vanessa Rothkegel (28), die Waldökologie und Forstwissenschaften in Göttingen studiert hat, ist aus der Bergbauregion im Westen Nordrhein-Westfalens an den Teutoburger Wald gezogen.