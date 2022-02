Lippe ist ein sicherer Kreis

Allerdings gibt es auch einzelne negative Trends. In Kalletal zum Beispiel gibt es bei den Raubdelikten einen Anstieg um 400 Prozent – in absoluten Zahlen waren das 5 Fälle gegenüber 1 Fall im Vorjahr. Beim Wohnungseinbruchdiebstahl ist die Gesamtzahl der Fälle in Kalletal hingegen um 75 Prozent zurückgegangen – von 4 auf 1. Insgesamt wurden 2021 in Kalletal 414 Straftaten zur Anzeige gebracht, 2020 waren es 375, 2019 waren es 287.

