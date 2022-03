 "Lippe zirkulär" ruft zur richtigen Maskenentsorgung auf

Während der Coronapandemie sind Masken zu einem wichtigen Baustein der Schutzmaßnahmen geworden. Allerdings werden die genutzten Masken nicht immer sachgemäß entsorgt und landen am Straßenrand oder in der Natur. Mit einer Challenge hat "Lippe zirkulär" auf das Problem aufmerksam gemacht und zum richtigen Entsorgen aufgerufen.

Masken werden nicht immer sachgemäß entsorgt und landen am Straßenrand oder in der Natur.

Mehr als 850 Masken haben so ihren Weg in den Abfall gefunden. „Einen Beitrag fanden wir besonders schön. Eine Person dokumentierte seine tägliche Joggingstrecke mit den ‚Fundstücken‘ am Wegesrand. Bis zu den NRW-Sommerferien möchten wir gerne die Tausendermarke knacken!“, so Birgit Essling von der Geschäftsstelle "Lippe zirkulär".

Challenge läuft vor allem über soziale Medien

Die Challenge ist Teil der Kampagne #beiunsgehtesrund. Besonders über Soziale Medien will Lippe zirkulär dabei für mehr Ressourcenbewusstsein sensibilisieren und zu nachhaltigem Handeln im Alltag motivieren. „Seit dem Start der Kampagne haben wir viele gute Beispiele zugeschickt bekommen. Wir freuen uns über weitere Einsendungen von durchgeführten Aktivitäten“ so Essling.

#beiunsgehtesrund ist eine Initiative der Geschäftsstelle "Lippe zirkulär" und wird unterstützt durch die Koordinationsstelle kommunale Entwicklungspolitik vom Kreis Lippe, dem Ziegelei Museum Lage und den Sparkassen Lemgo und Paderborn-Detmold.