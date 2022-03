Lippische Jugendämter sind Ansprechpartner

Zwei Brüder, die mit ihrer Mutter aus der Ukraine geflohen sind, warten im Zelt vor der Registrierungsstelle für Flüchtlinge in Hamburg-Marienthal auf Einlass.

In den letzten Tagen haben sich nach Informationen der Jugendämter schon zahlreiche Familien gemeldet, die Kinder aufnehmen möchten. Ob sich hohe Bedarfe herauskristallisieren, werde sich in den kommenden Tagen und Wochen herausstellen.

Falls Familien oder einzelne Personen Möglichkeiten und vor allem auch zeitliche Ressourcen sehen, ein Kind oder einen Jugendlichen aufzunehmen, müssten einige Voraussetzungen erfüllt sein, um den Kinderschutz sicherzustellen und den Kindern und Jugendlichen gute Chancen zu eröffnen, in Ruhe anzukommen.

Hilfsangebote bei den Kommunen

Diese Rahmenbedingungen können bei den Kommunen erfragt werden. Zudem kann so geklärt werden, welche Beratungs-und Hilfsangebote in Anspruch genommen werden können. Dies gilt auch für Menschen, die bereits in den vergangenen Tagen unbegleitete Kinder oder Jugendliche aus der Ukraine bei sich aufgenommen haben. Die lippischen Jugendämter empfehlen, der Meldepflicht bei der örtlichen Meldebehörde schnellstmöglich nachzukommen.

Wer in Lippe aus der Ukraine geflüchtete, unbegleitete Kinder bei sich aufnehmen möchte oder bereits aufgenommen hat, soll das örtlich zuständige Jugendamt informieren. Die Lippischen Jugendämter wollen die Hilfen bündeln, deshalb sollen sich die Lipper direkt an ihre örtlich zuständigen Jugendämter wenden:

Jugendamt der Stadt Detmold: ukraine@detmold.de oder 05231/977-111

montags bis donnerstags zwischen 9 und 15 Uhr und freitags von 9-12 Uhr

Jugendamt der Stadt Lemgo: jugendamt@lemgo.de

Jugendamt der Stadt Bad Salzuflen: ukraine@Bad-Salzuflen.de

Jugendamt der Stadt Lage: jugendamt@lage.de

Jugendamt Kreis Lippe für die 12 Städte und Gemeinden in Lippe: jugendamt@kreis-lippe.de

Über die aktuelle Entwicklung durch den russischen Angriff auf die Ukraine halten wir Sie in unserem Liveticker auf dem Laufenden.