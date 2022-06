Lippische Landeskirche fördert Zusammenarbeit der Gemeinden

Landessynode in Detmold: Kooperationsgesetz beschlossen

Detmold

Gemeinden in der Lippischen Landeskirche können jetzt weitreichender als bislang zusammenarbeiten. Das von der Landessynode am Samstag in Detmold beschlossene Kooperationsgesetz soll pfarramtliche Verbindungen, Kooperationen und gegenseitige Entlastungen fördern.