Brand auf Campingplatz in Lüdge

Die Feuerwehr Lügde wurde am Donnerstagabend, wegen einem Gartenhüttenbrand auf dem Campingplatz "Eichwald" in den Ortsteil Elbrinxen alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle, standen bereits 2 Gartenhütten und 2 Wohnwagen in Vollbrand.

Aufgrund der Einsatzlage wurden weitere Einsatzkräfte angefordert. Durch einen Schlauchwagen wurde eine ca. 600 Meter lange Wasserversorgung vom Freibad Elbrinxen zur Einsatzstelle verlegt. Zudem mussten an der Einsatzstelle mehrere Gasflaschen runter gekühlt werden, um eine Explosion zu verhindern. Die Brandstelle wurde abschließend mit Schaum bedeckt um ein erneutes Aufflammen zu vermeiden. Nach gut viereinhalb Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Die Brandursache ist noch unklar.