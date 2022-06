Die Kameraden hat das Rettungsboot für die Anfahrt auf den Schienen mit Hilfe von so genannten Spurkranzrädern in eine Draisine umfunktioniert und konnten so zur S-Bahn gelangen.

Zuvor war die Bahn auf der Strecke zwischen Paderborn und Hannover in Höhe der Widukindstraße in Lügde liegen geblieben. Wegen der schwierigen Lage der S-Bahn zwischen steilen Böschungen forderten die Notfallmanager der Deutschen Bahn und des Bahnbetreibers die Feuerwehr zur Unterstützung der Evakuierung an. Im Zug waren neben dem Personal 13 Fahrgäste. Sie alle waren unverletzt.

Nach einer kurzen Abstimmung zwischen den Notfallmanagern und der Feuerwehr wurden die Fahrgäste aus dem Zug und anschließend über eine Steckleiter die Böschung hinaufbegleitet. Der ebenfalls alarmierte Rettungsdienst, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der Leitende Notarzt mussten nicht tätig werden und konnten ihre Einsatzfahrten abbrechen.

Die weitere Betreuung wurde durch den Zugbegleiter des Bahnbetreibers übernommen. Nach gut einer dreiviertel Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet und die Einsatzstelle wurde wieder an den DB-Notfallmanager übergeben.