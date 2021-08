Hinweise auf Verbindungen zwischen Missbrauchsfällen von Lügde und Bergisch Gladbach

Großvater eines mutmaßlichen Täters von Bergisch Gladbach soll auf dem Campingplatz in OWL gelebt haben

Köln/Lügde (WB). Zwischen dem Missbrauchsskandal in Lügde und dem Pädophilen-Netzwerk, das nach einer Hausdurchsuchung in Bergisch Gladbach im Oktober enttarnt wurde, gibt es Querverbindungen. Das will der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Mittwoch-Ausgabe) aus Sicherheitskreisen erfahren haben.