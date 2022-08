Missbrauchsfall Lügde: Niedersachsen entschädigt sechs von 13 Opfern

Nach dem hundertfachen schweren sexuellen Missbrauch auf einem Campingplatz in Lügde haben bisher sechs niedersächsische Opfer eine Entschädigung bewilligt bekommen. Die Höhe der Versorgungsbezüge richte sich zunächst nach dem festgestellten Grad der Schädigungsfolgen und liege zwischen 164 und 854 Euro monatlich, sagte ein Sprecher des Sozialministeriums in Hannover am Dienstag.

Alle 13 niedersächsischen Opfer hätten Anträge beim zuständigen Landesamt für Jugend und Familie gestellt, sieben Anträge seien noch in der Bearbeitung. Opfer von Gewalttaten haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine staatliche Entschädigung.

In Lügde (Kreis Lippe) an der Grenze zu Niedersachsen waren über Jahre Kinder Opfer von schwerster sexueller Gewalt geworden. Das Landgericht Detmold verurteilte 2019 mehrere Täter zu hohen Haftstrafen mit anschließender Sicherungsverwahrung. Laut dem Zwischenbericht des Untersuchungsausschusses Kindesmissbrauch des Landtags in Düsseldorf führten strukturelle Probleme bei der Polizei und den zuständigen Jugendämtern in Niedersachsen und NRW dazu, dass das Leid der Kinder erst spät entdeckt und beendet wurde.

Unter anderem hatte das Jugendamt Hameln dem Haupttäter trotz mehrerer Hinweise auf sexuell übergriffiges Verhalten die Pflegschaft für ein kleines Mädchen übertragen, das dann etwa zweieinhalb Jahre in einer heruntergekommenen Unterkunft bei ihm wohnte. Das Kind musste massive Übergriffe ertragen, genauso wie etliche Freundinnen.

Keine Stellungnahme aus Münster

Die Strafanzeige einer Mutter und ihrer damals neunjährigen Tochter hatte den Fall ins Rollen gebracht. Deren Hamelner Rechtsanwalt Roman von Alvensleben sagte kürzlich: „Erst durch die Anzeige dieses Mädchens wurde dieser jahrzehntelange, monströse Missbrauchsfall Lügde mit all seinen Folgen und auch der politischen Dimension öffentlich – für mich ist sie eine wahre Heldin.“ Laut NDR wurden in NRW 30 Opfer noch nicht entschädigt. Dazu gab es von der zuständigen Behörde in Münster am Dienstag zunächst keine Stellungnahme.