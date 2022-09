Mitarbeiter des Kreises Lippe unter Kinderporno-Verdacht

Ein leitender Mitarbeiter des Kreises Lippe steht im Verdacht, sogenannte Kinder- und Jugendpornographie besessen und im Internet verbreitet zu haben. Das bestätigte am Donnerstag Oberstaatsanwalt Ralf Vetter von der Staatsanwaltschaft in Detmold.

Der Beschuldigte ist IT- Fachmann und seit etwa 20 Jahren im öffentlichen Dienst beschäftigt. Er war über Jahre Leiter des Controllings im Jugendamt Lippe und hat anschließend in eine höhere Führungsposition gewechselt. Der Verdacht sei Ende vergangenen Jahres aufgekommen, sagte Vetter, der aber keine Details zum Ursprung des Verfahrens nennen wollte.

Büro und Haus durchsucht

Im Februar sollen das Büro und das Haus des Mannes, der im Kreis Lippe wohnt, durchsucht worden sein. Weil der Kreis-Mitarbeiter nach Bekanntwerden der Vorwürfe untergetaucht war, erwirkte die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl. Der wurde, nachdem die Polizei den Gesuchten gefunden hatte, erst außer Vollzug gesetzt und dann ganz aufgehoben.

Die Kreisverwaltung in Detmold: Dort soll die Kripo das Büro des Mitarbeiters durchsucht haben. Foto: Kreis Lippe

Aktuell keine Fluchtgefahr

Die Ermittler sehen aktuell keine Fluchtgefahr mehr. Das vorübergehende Untertauchen soll möglicherweise in einer psychischen Krise des Mannes begründet gewesen sein. In welchem Umfang er sogenannte Kinderpornographie verbreitet haben soll, behält die Staatsanwaltschaft im Moment noch für sich. Es soll aber schon um eine relevante Menge gehen. Ob der IT-Mitarbeiter seine Stellung im Jugendamt ausgenutzt und Zugang zu Fallakten und möglicherweise auch Kinderfotos hatte – dazu schweigt der Kreis Lippe.

„ Der Mitarbeiter ist seit Bekanntwerden der Vorwürfe nicht mehr im Dienst. “ Sprecherin Kreis Lippe

Eine Sprecherin sagte: „Der Mitarbeiter ist seit Bekanntwerden der Vorwürfe nicht mehr im Dienst. Der Kreis Lippe hat ein Disziplinarverfahren eingeleitet, das derzeit ruht, bis die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und eventuell folgende Verfahren abgeschlossen sind.“ Aktuell bekommt der Kreismitarbeiter weiterhin sein Gehalt. Ein früherer Kollege des Beschuldigten sagte, er habe den Mann als jemanden wahrgenommen, dem seine Karriere extrem wichtig gewesen sei. „Dass irgendwann ein solcher Verdacht im Raum stehen würde, hätte ich nie gedacht.“

Von dem Beschuldigten selbst war keine Stellungnahme zu den Vorwürfen zu bekommen, sein Verteidiger ist in dieser Woche im Urlaub. In der Folge des Missbrauchsfalls Lügde hatte der Gesetzgeber die Strafen für Erwerb, Besitz und Verbreitung von „Kinderpornographie“ verschärft. Seit Juli vergangenen Jahres sieht der Paragraph 184b des Strafgesetzbuchs für entsprechende Verbrechen Gefängnisstrafen zwischen einem Jahr und zehn Jahren vor. Eine Geldstrafe oder eine Verfahrenseinstellung gegen Auflagen – beides wurde früher oft praktiziert – sind heute in der Regel nicht mehr möglich. Der Tatzeitraum, in dem der Kreis-Mitarbeiter „Kinderpornographie“ verbreitet haben soll, fällt unter die Gesetzesverschärfung.