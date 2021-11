Schlangen

Schon am Tag seiner Wahl hat Hannes Schoodt so etwas wie Geschichte geschrieben: Mit seinen 32 Jahren ist er der bisher jüngste Vorsitzende der CDU in Schlangen. „Die Partei muss künftig noch stärker in die Öffentlichkeit hinein wirken und nah an den Menschen sein“, machte der Verwaltungswirt bei seiner Bewerbungsrede deutlich. Die Mitgliederversammlung gab ihm einen starken Vertrauensvorschuss. Das Votum fiel mit 17 Ja-Stimmen einmütig aus.

Von Klaus Karenfeld