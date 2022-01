Neue Leiterin im Freilichtmuseum Detmold

Das LWL-Freilichtmuseum Detmold bekommt eine neue Museumsleiterin: Dr. Marie Luisa Allemeyer tritt am 1. September die Nachfolge von Prof. Jan Carstensen an, der in den Ruhestand geht. Das hat der Landschaftsausschuss des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) beschlossen.

Allemeyer ist seit acht Jahren Direktorin und Projektleiterin für das Forum Wissen Göttingen. Sie hat das Gesamtkonzept für das Wissens-Museum der Universität Göttingen, das in diesem Frühjahr seine Pforten öffnet, entwickelt und umgesetzt. Dabei hat sie viel Erfahrung im Bereich der Planung und Umsetzung eines rund 35 Millionen Euro umfassenden Bauprojekts gesammelt.

"Von diesem Wissen kann sie in Detmold sicher profitieren, baut der LWL hier doch für rund 38,5 Millionen Euro ein neues Eingangs- und Ausstellungsgebäude", heißt es in der Mitteilung des LWL.

Als Historikerin und Kulturanthropologin hat sich Allemeyer auf die Alltags- und Umweltgeschichte fokussiert. So hat sie zum Beispiel in ihrer Dissertation die Beziehung zwischen Mensch und Natur in der Küstengesellschaft des 17. Jahrhunderts untersucht.



"Mich interessiert der Mensch in seiner jeweiligen Lebenswelt und wie beide Seiten aufeinander einwirken. Ich finde es besonders spannend, gesellschaftliche und ökologische Aspekte historisch und aktuell zu betrachten", sagt Allemeyer. "Das war schon so als Mitarbeiterin des interdisziplinären Forschungsprojektes 'Natur im Konflikt'. Und das ist auch bei der ersten Sonderausstellung im Forum Wissen so, die ich derzeit gemeinsam mit Prof. Dr. Alexander Knohl (Klimatologe) und in Kooperation mit der documenta15 vorbereite.

Dr. Marie Luisa Allemeyer. Foto: neff-foto.de

Hier geht es darum, wissenschaftliche Inhalte und künstlerische Intervention zu verknüpfen. Ich freue mich schon sehr darauf, das LWL-Freilichtmuseum Detmold weiter ökologisch auszurichten", so die neue Museumleiterin weiter. "Mit ihren Schwerpunkten passt Marie Luisa Allemeyer hervorragend zum LWL-Freilichtmuseum. Ich bin sicher, dass sie gemeinsam mit dem Team die Stärken des Museums weiter ausbauen kann", sagte LWL-Kulturdezernentin Dr. Barbara Rüschoff-Parzinger.

Allemeyer sieht ihre Aufgabe darin, "die Qualität des LWL-Freilichtmuseums auf hohem Niveau zu halten und es zu einem Ort weiterzuentwickeln, an dem Menschen auf vielfältige Weise durch die Begegnung mit Kunst und Kultur zu neuen Gedanken und Handlungsweisen angeregt werden", so die promovierte Historikerin und Kulturanthropologin . "Ich möchte dazu beitragen, in unserer Gesellschaft die Lust an der Reflexion über das eigene Verhalten anzuregen."